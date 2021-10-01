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Жизнь

В Барнауле «батальон алиментщиков» отправили на борьбу с листьями за равнодушие к детям

В Алтайском крае привлекли к обязательным работам жителей, которые не платили алименты на содержание детей, сообщает региональная ФССП.

Метла, дворник.
Метла, дворник.
CC0

Обязательные работы в связи с уклонением от алиментов используют в качестве профилактической меры — чтобы побудить на выплату.

«В настоящее время 1 125 алиментщиков Алтайского края уже исполнили судебные решения по отработке обязательных работ на муниципальных предприятиях края», — рассказали в службе судебных приставов.

В Барнауле для уборки придомовых территорий от листьев и мусора, а также остановок города, привлекли 179 неплательщиков.

«Забота о детях — это важная и ответственная задача для каждого родителя, так как подрастающее поколение — это будущее страны, гарант сохранения законности и порядка в государстве», — пристыдили в ведомстве должников.

Ранее в Барнауле на борьбу с сугробами отправили 125 должников по алиментам.

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