В Барнауле береза упала на дорогу и начала регулировать движение: лежачее «дерево-полицейский»

Береза упала на улице Шукшина — прямо возле пешеходного перехода.
На какое-то время переходить дорогу стало максимально безопасно. Впрочем, автомобилисты быстро нашли пути объезда.
«Машины объезжают по тротуару», — рассказали очевидцы.
Через какое-то время появились дорожники и убрали зеленое препятствие, освободив проезд.
В мэрии Барнаула сообщили, что мощный ливень в городе не только затопил улицы, но и поломал ветки деревьев.
«Все проблемные участки находятся на постоянном контроле дорожников», — заверили в администрации.
Жители Барнаула напомнили про конкретный проблемный участок — улицу Попова, которую топит после дождей. На видео огромной лужи наложили шум прибоя с криками чаек.