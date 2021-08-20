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Жизнь

В Барнауле береза упала на дорогу и начала регулировать движение: лежачее «дерево-полицейский»

В Барнауле возле пешеходного перехода упало дерево, перегородив дорогу автомобилистам, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Дерево упало на дорогу. Барнаул.
Дерево упало на дорогу. Барнаул.
vk.com/barneos22.

Береза упала на улице Шукшина — прямо возле пешеходного перехода.

На какое-то время переходить дорогу стало максимально безопасно. Впрочем, автомобилисты быстро нашли пути объезда.

«Машины объезжают по тротуару», — рассказали очевидцы.


Через какое-то время появились дорожники и убрали зеленое препятствие, освободив проезд.

В мэрии Барнаула сообщили, что мощный ливень в городе не только затопил улицы, но и поломал ветки деревьев.

«Все проблемные участки находятся на постоянном контроле дорожников», — заверили в администрации.

Жители Барнаула напомнили про конкретный проблемный участок — улицу Попова, которую топит после дождей. На видео огромной лужи наложили шум прибоя с криками чаек.

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