В Барнауле береза упала на дорогу и начала регулировать движение: лежачее «дерево-полицейский»

В Барнауле возле пешеходного перехода упало дерево, перегородив дорогу автомобилистам, рассказали в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

Береза упала на улице Шукшина — прямо возле пешеходного перехода.

На какое-то время переходить дорогу стало максимально безопасно. Впрочем, автомобилисты быстро нашли пути объезда.

«Машины объезжают по тротуару», — рассказали очевидцы.



Через какое-то время появились дорожники и убрали зеленое препятствие, освободив проезд.

В мэрии Барнаула сообщили, что мощный ливень в городе не только затопил улицы, но и поломал ветки деревьев.

«Все проблемные участки находятся на постоянном контроле дорожников», — заверили в администрации.

Жители Барнаула напомнили про конкретный проблемный участок — улицу Попова, которую топит после дождей. На видео огромной лужи наложили шум прибоя с криками чаек.