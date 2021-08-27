В Барнауле без серьезных нареканий проверили благоустроенные дворы, а все замечания вскоре устранят

Проверяли работу подрядчиков представители самих подрядчиков, а также зампредседателя гордумы Сергей Струченко, представители горкома по ЖКХ, районные чиновники и инициативные жители.
«Проведен осмотр с фотофиксацией 28 дворов. В ходе осмотра, серьезных нареканий по благоустройству не выявлено. Все замечания взяты на контроль и будут исправлены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств», — заверили в мэрии.
Власти напомнили, что на каждом доме, где ремонтировали дворы и формировали комфортную городскую среду, находится паспорт объекта с указанием контактов всех ответственных лиц.
«Если у вас есть замечания по выполненному благоустройству, вы можете сообщить о них, обратившись к указанным в паспорте лицам», — отметили в мэрии.
Ранее сообщали, что уже более 30 дворов заасфальтировали в Барнауле по федеральному проекту.