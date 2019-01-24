В Барнауле благоустроят 109 дворов

В 2019 году в Барнауле приведут в порядок 109 дворов многоквартирных домов. На это потратят около 200 млн рублей из федерального бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды». Часть дворов получат дополнительные элементы благоустройства за счет софинансирования с участием жителей. Об этом 23 января рассказал Антон Бенс, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, на брифинге в администрации Барнаула.

Во всех дворах, участвующих в программе в 2019 году, отремонтируют асфальтовое покрытие дорог и тротуаров, установят новые поребрики, урны и скамейки. Жители 56 домов примут участие в софинансировании дополнительных работ по благоустройству: строительство и оборудование спортивных и игровых площадок, ливневой канализации и дренажной системы, озеленение.

Антон Бенс,

председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства:

В этом году участвовать в дополнительном софинансировании программы решили жители 56 многоквартирных домов. В благоустройство своих дворов они вложат 40% от стоимости дополнительных работ, благодаря чему получат спортивные и детские площадки.

В Алтайском крае программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется третий год. В этом году Барнаул ожидает около 300 млн рублей из федерального бюджета: около 200 млн рублей направят на ремонт дворов и еще около 100 млн на благоустройство общественных территорий.

С 25 января по 7 февраля на официальном сайте города Барнаула пройдет голосование, чтобы определить, какие городские скверы, аллеи, парки, общественные пространства следует благоустроить с 2019 году. На выбор предлагается 49 адресов.

Двор. Анна Зайкова

Справка

В 2018 году в Барнауле благоустроили 65 дворов многоквартирных домов, потратив на это 104 млн рублей. Также были благоустроены шесть общественных территорий, в том числе Нагорный парк, сквер «Химиков», улица Молодежная и другие.

Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться за консультацией в администрацию района. Ожидается, что финансирование программы «Формирование комфортной городской среды» из бюджета продолжится до 2022 года.