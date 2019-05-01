В Барнауле более 100 человек участвовали в первомайском митинге коммунистов

В Барнауле 1 мая прошли демонстрация и митинг КПРФ в честь 130-летия дня солидарности трудящихся, сообщает «Политсибру».

Шествие прошло от площади Октября до площади Сахарова. В митинге, который провели рядом с памятником Владимиру Ленину, по разным данным, участвовали от 150 до 200 человек.

На своей странице в Facebook лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова сообщила, что «сегодня как и почти полтора века назад люди выходят для борьбы за социально-экономические и политические права!».

Отметим, что 1 мая алтайские отделения КПРФ проведут массовые акции не только в краевой столице. В Бийске анонсировали демонстрацию. А рубцовские коммунисты будут участвовать в шествии и митинге вместе с Федерацией независимых профсоюзов.

Праздничные мероприятия пройдут и в других населенных пунктах Алтайского края.