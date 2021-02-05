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Жизнь

В Барнауле частично запретят парковку на ул. Молодежной

В центре Барнаула на участке ул. Молодежной установят знаки, ограничивающие ночную остановку и стоянку транспортных средств, предупредили в администрации города. Это нужно для уборки снега.

Новая снегоуборочная техника.
Новая снегоуборочная техника.
https://barnaul.org/

Парковку запретят с 22 февраля на нечетной стороне ул. Молодежной, от пр. Ленина до дома № 7 по Молодежной (в районе роддома № 2).

Также с 22 февраля, но уже на постоянной основе, парковку запретят на четной стороне проезда Канатного, от ул. Нагорной до строения № 83 кЗ по проезду Канатному.

«Просим вас с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, соблюдать требования дорожных знаков и не препятствовать работе снегоуборочной техники», — обращаются к горожанам представители дорожного комитета.

Ранее сообщалось, что автопарк предприятия «Автодорстрой» в январе этого года пополнился 21 единицей спецтехники на общую сумму 89 млн рублей.

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