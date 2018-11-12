В Барнауле в пострадавшие от коммунальной аварии дома и школы вернули тепло

На Потоке во все жилые дома, детсады, школы, медучреждения и административные здания, в которых не было отопления из-за повреждений на теплотрассах, вернули тепло, пишет официальный сайт города.

Жителей Октябрьского района, у которых по каким-то причинам нет тепла или температура ниже нормы, просят звонить в управляющую компанию или дежурному в администрации района по телефону 24−74−98.

Напомним, 11 ноября в Барнауле на Потоке произошли сразу две коммунальные аварии на теплотрассе. Ремонтным бригадам вечером в воскресенье пришлось в сильный мороз экстренно устранять поломки,

Первая авария случилась у дома по адресу улица Глушкова, 32. Здесь был поврежден клапан на теплотрассе. В результате без отопления несколько часов оставались 49 многоэтажных домов.

Второе ЧП произошло у здания по адресу улица Горно-Алтайская, 6. Здесь случился порыв теплотрассы на трубе диаметром 300. В зоне отключения находились 52 многоэтажных дома, четыре детских сада, две школы, больница, восемь административных зданий.

Обе аварии произошли днем, но устранить их удалось к вечеру. По данным МЧС, аварийно-восстановительные работы завершены. Теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановили в полном объеме. Социально- значимых последствий не допущено.