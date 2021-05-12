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Жизнь

В Барнауле демонтируют светофоры, чтобы отремонтировать теплосети

В Барнауле демонтируют светофоры на участке ремонта теплосетей на пересечении проспекта Строителей и улицы Деповской, сообщает мэрия города.

Светофор.
Светофор.
altapress.ru

Светофоры демонтируют 12 мая — в зоне ремонтных работ на тепловых сетях.

«С 11 мая по 3 июня из-за ремонта закрыто движение автотранспорта по всей ширине Деповской в районе здания № 26. С 22 часов 4 июня до 8 часов 7 июня будет невозможно движение трамваев по Строителей в районе зданий № 8 и 9», — напомнили в мэрии.

Водителей попросили проявить внимательность на указанном участке дорог и, по возможности, заранее выбрать маршруты объезда.

Ранее в администрации Барнаула рассказали, по каким схемам будут двигаться трамваи из-за перекрытия проспекта Строителей.

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