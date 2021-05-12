В Барнауле демонтируют светофоры, чтобы отремонтировать теплосети

Светофоры демонтируют 12 мая — в зоне ремонтных работ на тепловых сетях.
«С 11 мая по 3 июня из-за ремонта закрыто движение автотранспорта по всей ширине Деповской в районе здания № 26. С 22 часов 4 июня до 8 часов 7 июня будет невозможно движение трамваев по Строителей в районе зданий № 8 и 9», — напомнили в мэрии.
Водителей попросили проявить внимательность на указанном участке дорог и, по возможности, заранее выбрать маршруты объезда.
Ранее в администрации Барнаула рассказали, по каким схемам будут двигаться трамваи из-за перекрытия проспекта Строителей.