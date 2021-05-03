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Автоновости

В центре Барнаула на участке улицы почти на месяц закроют движение из-за ремонта сетей

С 11 мая по 3 июня в Барнауле будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине ул. Деповской в районе здания № 26, говорится в сообщении мэрии.

Обновленный трамвай.
Обновленный трамвай.
barnaul.org

Также с 22:00 4 июня до 08:00 7 июня будет невозможно движение трамваев по пр. Строителей в районе зданий № 8 и 9.

В это время движение трамваев будет организовано по следующим схемам:

по маршруту № 1: …пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова, ул. Телефонная — ул. Советской Армии — Депо № 1; в обратном направлении: Депо № 1 — ул. Советской Армии — ул. Телефонная — ул. Антона Петрова — ул. Северо-западная — пр. Калинина, далее по маршруту;

по маршруту № 7: …ул.Попова — ул. Антона Петрова — ул. Телефонная — ул. Советской Армии — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия, далее по маршруту; в обратном направлении: …пр. Красноармейский — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Советской Армии — ул. Телефонная — ул. Антона Петрова — ул. Попова, далее по маршруту.

По маршруту № 4 на время проведения ремонтных работ движение будет закрыто.

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