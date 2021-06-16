В Барнауле детей в автоматическом режиме направили в два новых детских садика

В квартале 2009 по улице Сергея Ускова укомплектовали два новых детских сада, построенных в рамках нацпроекта «Демография».

«Комплектование проведено в автоматическом режиме. Дети направлены в детский сад согласно позиции в очереди», — рассказали в министерстве.

Детский сад № 278 рассчитан на 280 мест — 11 групп для обучения детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Детский сад № 274 рассчитан на 330 мест — 15 возрастных групп. Предусмотрено семь групп для детей в возрасте до 3 лет и восемь групп для детей от 3 лет.