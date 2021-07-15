15 июля 20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле дети скинули арбуз на мужчину под балконом

Барнаульские ребятишки едва не покалечили мужчину, с балкона скинув ему на голову арбуз, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Дети скинули арбуз на мужчину. Барнаул.
Дети скинули арбуз на мужчину. Барнаул.
vk.com/incident22.

Жители многоквартирного дома № 115 по ул. Взлетной уже не первый раз жалуются на летящие с балкона предметы.

«Вроде бы просто детская шалость, но она становится опасной для жизни. 14 июля вечером скинули арбуз, чуть не покалечив человека», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как мужчина с бутылкой идет возле дома, когда рядом с ним падает большая зеленая ягода.

«Если родители не могут уделять должного времени на воспитание своих детей, может необходимо привлечь внимание полиции? Такого не должно быть. Ведь это может привести к трагедии», — возмущаются местные жители.

Также отметили, что мужчина, в которого целились арбузом из окна с высокого этажа, вызвал полицию.

Ранее в Барнауле дети скинули на голову маленькому мальчику пятилитровую бутылку воды. В итоге ребенок получил перелом позвоночника.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость