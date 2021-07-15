В Барнауле дети скинули арбуз на мужчину под балконом

Барнаульские ребятишки едва не покалечили мужчину, с балкона скинув ему на голову арбуз, сообщают в паблике « Инцидент Барнаул ».

Жители многоквартирного дома № 115 по ул. Взлетной уже не первый раз жалуются на летящие с балкона предметы.

«Вроде бы просто детская шалость, но она становится опасной для жизни. 14 июля вечером скинули арбуз, чуть не покалечив человека», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как мужчина с бутылкой идет возле дома, когда рядом с ним падает большая зеленая ягода.

«Если родители не могут уделять должного времени на воспитание своих детей, может необходимо привлечь внимание полиции? Такого не должно быть. Ведь это может привести к трагедии», — возмущаются местные жители.

Также отметили, что мужчина, в которого целились арбузом из окна с высокого этажа, вызвал полицию.

Ранее в Барнауле дети скинули на голову маленькому мальчику пятилитровую бутылку воды. В итоге ребенок получил перелом позвоночника.