26 октября 11°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле для борьбы с пробками продлят Малый Павловский тракт до торгового центра Metro

В Барнауле продлят Малый Павловский тракт на 350 метров на участке от Солнечной Поляны до проезда Северного Власихинского, где расположен торговый центр Metro, сообщает amic.ru.

Строительство дорог.
Строительство дорог.
пресс-служба упрдор "Алтай"

Продленная дорога будет двухполосной, ширина составит около 7 метров, рассказали в горкоме по строительству и архитектуре.

«Как следует из проекта планировки и межевания данного участка, вдоль будущей дороги также установят линию наружного освещения, высадят деревья и кустарники. Сделают несколько пешеходных переходов», — отмечает издание.

Дорога поможет разгрузить основной Павловский тракт от пробок. Стоимость строительства пока неизвестна.

Ранее сообщили, что в Барнауле могут построить второй Павловский тракт, который должен пройти параллельно основному тракту — от въезда в город до ул. Просторной.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость