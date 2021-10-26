В Барнауле для борьбы с пробками продлят Малый Павловский тракт до торгового центра Metro

Продленная дорога будет двухполосной, ширина составит около 7 метров, рассказали в горкоме по строительству и архитектуре.
«Как следует из проекта планировки и межевания данного участка, вдоль будущей дороги также установят линию наружного освещения, высадят деревья и кустарники. Сделают несколько пешеходных переходов», — отмечает издание.
Дорога поможет разгрузить основной Павловский тракт от пробок. Стоимость строительства пока неизвестна.
Ранее сообщили, что в Барнауле могут построить второй Павловский тракт, который должен пройти параллельно основному тракту — от въезда в город до ул. Просторной.