В Барнауле должны обновить минимум 25 процентов автобусов

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подписал указ о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ, которые связанны с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа.
Новые контракты заключат с перевозчиками, работающими на автобусных маршрутах № 2, 9, 20, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 60, 70р, 73р, 75, 109, 109оп, 110, 117э, 150.
На сегодняшний день компания “Евробус-плюс” уже приобрела новые автобусы для маршрутов № 35 и № 53.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае появится 65 новых автобусов, из них 41 - в Барнауле.