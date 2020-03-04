В Барнауле дому с внезапно рухнувшим балконом угрожают новые разрушения

Дом признали аварийным в апреле 2016 года и планируют расселить в 2023—2024 годах. Жильцы переживают, что до расселения строение не доживет — в доме осыпается фасад.
Судя по фото, трещины начали появляться и в квартирах.
«Жителям сейчас нужно писать обращения в администрацию города, прокуратуру города Барнаула и другие органы», — посоветовал активист правозащитной организации «Гражданский патруль» в Барнауле Игорь Берг.
9 декабря 2019 года из-за схода снега и льда с крыши уже рухнул балкон. Пострадавших по счастливой случайности не оказалось.
Жителям предлагали переехать и воспользоваться мерами поддержки: получать ежемесячные выплаты на оплату аренды или предоставления помещений маневренного фонда.