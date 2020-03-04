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Жизнь

В Барнауле дому с внезапно рухнувшим балконом угрожают новые разрушения

Аварийный дом на ул. Советской Армии, 164 продолжает осыпаться. В конце 2019 года там уже обрушился балкон. Жильцы опубликовали в группе Barnaul22 снимки, на которых видны новые разрушения.

Аварийный дом на ул. Советской Армии, 164.
Аварийный дом на ул. Советской Армии, 164.
Ирина Мезенцева / Barnaul22

Дом признали аварийным в апреле 2016 года и планируют расселить в 2023—2024 годах. Жильцы переживают, что до расселения строение не доживет — в доме осыпается фасад.

Судя по фото, трещины начали появляться и в квартирах.

«Жителям сейчас нужно писать обращения в администрацию города, прокуратуру города Барнаула и другие органы», — посоветовал активист правозащитной организации «Гражданский патруль» в Барнауле Игорь Берг.

9 декабря 2019 года из-за схода снега и льда с крыши уже рухнул балкон. Пострадавших по счастливой случайности не оказалось.

Жителям предлагали переехать и воспользоваться мерами поддержки: получать ежемесячные выплаты на оплату аренды или предоставления помещений маневренного фонда.

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