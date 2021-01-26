В Барнауле два года расследовали попытку откупиться от задержания с наркотиками

41-летнего жителя Барнаула обвиняют в «даче взятки должностному лицу».
«В январе 2018 года обвиняемый приобрел наркотическое средство. После на одной из улиц его задержали сотрудники полиции», — рассказали в ведомстве.
Барнаульца пригласили в патрульную машину для составления административного материала.
В автомобиле мужчина попытался передать полицейскому 30 тыс. рублей — чтобы отпустили и не составляли документов о задержании.
Как сообщает СК, уголовное дело в отношении барнаульца направили в суд. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее сообщали про жителя Алтайского края, который может получить 10 лет тюрьмы за два мешка марихуаны.