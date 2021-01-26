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Жизнь

В Барнауле два года расследовали попытку откупиться от задержания с наркотиками

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который предложил взятку сотруднику полиции, сообщает региональный СК.

Взятка. Арест.
Взятка. Арест.
Pixabay.com

41-летнего жителя Барнаула обвиняют в «даче взятки должностному лицу».

«В январе 2018 года обвиняемый приобрел наркотическое средство. После на одной из улиц его задержали сотрудники полиции», — рассказали в ведомстве.

Барнаульца пригласили в патрульную машину для составления административного материала.

В автомобиле мужчина попытался передать полицейскому 30 тыс. рублей — чтобы отпустили и не составляли документов о задержании.

Как сообщает СК, уголовное дело в отношении барнаульца направили в суд. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщали про жителя Алтайского края, который может получить 10 лет тюрьмы за два мешка марихуаны.

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