В Барнауле две женщины поругались из-за хлебных крошек

Как сообщает "Катунь 24", ссора произошла из-за того, что одна из соседок решила покормить голубей хлебными крошками и рассыпала их возле многоэтажки в Индустриальном районе.

Другую соседку не устроил такой беспорядок и в ходе словесной перепалки, она толкнула женщину несколько раз. После этого недовольная жительница взяла хлебные крошки и вместе с землей затолкала их под одежду пострадавшей.

Дело передали в суд, недовольная соседка признала свою вину, она отделалась штрафом в 5 тыс. рублей.

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