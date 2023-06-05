В Барнауле движение трех трамваев временно изменено из-за повреждений проводов

Из-за аварии временно закрыто движение трамвайных маршрутов по улице Власихинская - от улицы Попова до улицы Малахова - и по улице Малахова -от Депо 3 до улицы Власихинская.
В связи с этим изменились маршруты трамваев №3, 7, 10. Они будут ходить следующим образом:
Маршрут № 3: Докучаево - проспект Космонавтов - Дом Быта - улица Антона Петрова - улицы Попова - пивзавод. Таже в обратном направлении.
Маршрут № 7: Кордон - по маршруту до кольца улицы Малахова. Далее трамвай следует по улице Антона Петрова - улица Попова на пивзавод. В обратном направлении так же.
Маршрут № 10: Докучаево - улица Антона Петрова - улица Малахова - Депо № 3. Далее по маршруту.
Аварийные бригады МУП "Горэлектротранс" уже работают на месте аварии и устраняют неисправность.
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