5 июня
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Жизнь

В Барнауле движение трех трамваев временно изменено из-за повреждений проводов

В Барнауле изменится движение трех трамваев №3, 7, 10 из-за повреждений электропроводов 5 июня. Об этом предупреждает мэрия города.

Трамвай.
Трамвай.
Горэлектротранс

Из-за аварии временно закрыто движение трамвайных маршрутов по улице Власихинская - от улицы Попова до улицы Малахова - и по улице Малахова -от Депо 3 до улицы Власихинская.

В связи с этим изменились маршруты трамваев №3, 7, 10. Они будут ходить следующим образом:

Маршрут № 3: Докучаево - проспект Космонавтов - Дом Быта - улица Антона Петрова - улицы Попова - пивзавод. Таже в обратном направлении.

Маршрут № 7: Кордон - по маршруту до кольца улицы Малахова. Далее трамвай следует по улице Антона Петрова - улица Попова на пивзавод. В обратном направлении так же.

Маршрут № 10: Докучаево - улица Антона Петрова - улица Малахова - Депо № 3. Далее по маршруту.

Аварийные бригады МУП "Горэлектротранс" уже работают на месте аварии и устраняют неисправность.

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