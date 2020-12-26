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Жизнь

«Такое обращение недопустимо»: в Якутии продолжается скандал из-за груди миловидной чиновницы

Глава Якутии Айсен Николаев заступился за министра, «открытые части тела» которой раскритиковали на заседании регионального парламента, сообщает ИА DEITA.RU.

Министр предпринимательства Ирина Высоких. Якутия.
Министр предпринимательства Ирина Высоких. Якутия.
кадр из видео.

Накануне на заседании в адрес министра предпринимательства Ирины Высоких депутат Петр Аммосов высказал замечание. Народный избранник во время выступления чиновницы не слушал ее слов, а рассматривал «открытую часть тела», о чем поведал коллегам и самой Ирине.

В считанные часы видео с заседания разлетелось по соцсетям и федеральным СМИ. Как отметил Айсен Николаев в социальных сетях, это крайне неприятно и некрасиво.

«Такое обращение со стороны мужчины к женщине недопустимо, тем более со стороны народного депутата», — подчеркнул глава республики.

Ранее в послании Госсобранию Айсен Николаев говорил, что парламент должен стать лидером среди региональных законодательных собраний субъектов России.

Причем лидером не по числу скандалов, а по числу и качеству реализованных в интересах жителей Якутии законодательных инициатив. Но к сожалению, такие поступки со стороны народных депутатов опять привлекают внимание к Ил Тумэну не по тем вопросам, а по другим, крайне неприятным.

«Надеюсь, что и парламент республики, и партия, которую представляет народный депутат, дадут свою оценку и примут меры к действующему народному депутату», — цитирует слова Айсена Николаева «Рамблер».

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