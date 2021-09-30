Власти Барнаула заявили о том, что у них «есть понимание», куда будет развиваться город

В качестве одной из территорий перспективного жилищного строительства рассматривают северо-западный планировочный район.
Земельный участок ограничен улицей Просторной, Павловским трактом и обводной железной дорогой.
«Крупным участком, находящимся в федеральной собственности, распоряжается корпорация Дом РФ, в планах которой — реализация комплексного развития обозначенной территории для жилой и промышленной застройки при условии освоения земельного участка целиком», — рассказали в мэрии.
На мероприятии отметили некоторые проблемы развития участка, например, обеспечение инженерными сетями и транспортной связью.
Также высказали опасения в плане невозможности продажи участка на аукционе по причине его высокой базовой стоимости. Предложили поэтапный ввод в оборот территории, предполагающей раздельное комплексное развитие жилищного массива и промышленного сектора.
На заседании рассмотрели и другие перспективные земельные участки, где в ближайшее время возможно строительство жилья.
«Территории по ул. Герцена, ул. 6-я Нагорная, микрорайон Поток, кварталы 2012, 2036 и квартал в границах улиц Ядринцева, Партизанской, Челюскинцев, пр-кта Строителей», — уточнили в мэрии.
Председатель правления алтайского Союза строителей Александр Мишустин подчеркнул: «Есть понимание, в каких направлениях город будет развиваться в ближайшее время».
«Содержательная и очень важная для ресурсовиков встреча, в ходе которой обсудили совместно ситуацию со строительством жилья и инженерной инфраструктуры, услышали, как городские власти планируют решать обозначенные проблемы», — отметил руководитель алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.
Ранее сообщали, что для Барнаула разработают концепцию пространственного развития.