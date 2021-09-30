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Жизнь

Власти Барнаула заявили о том, что у них «есть понимание», куда будет развиваться город

В администрации Барнаула обсудили планы по перспективам развития жилищного строительства и инженерной инфраструктуры, сообщает мэрия города.

Барнаул орденоносный. Монтаж конструкции.
Барнаул орденоносный. Монтаж конструкции.
Анна Зайкова.

В качестве одной из территорий перспективного жилищного строительства рассматривают северо-западный планировочный район.

Земельный участок ограничен улицей Просторной, Павловским трактом и обводной железной дорогой.

«Крупным участком, находящимся в федеральной собственности, распоряжается корпорация Дом РФ, в планах которой — реализация комплексного развития обозначенной территории для жилой и промышленной застройки при условии освоения земельного участка целиком», — рассказали в мэрии.

На мероприятии отметили некоторые проблемы развития участка, например, обеспечение инженерными сетями и транспортной связью.

Также высказали опасения в плане невозможности продажи участка на аукционе по причине его высокой базовой стоимости. Предложили поэтапный ввод в оборот территории, предполагающей раздельное комплексное развитие жилищного массива и промышленного сектора.

На заседании рассмотрели и другие перспективные земельные участки, где в ближайшее время возможно строительство жилья.

«Территории по ул. Герцена, ул. 6-я Нагорная, микрорайон Поток, кварталы 2012, 2036 и квартал в границах улиц Ядринцева, Партизанской, Челюскинцев, пр-кта Строителей», — уточнили в мэрии.

Председатель правления алтайского Союза строителей Александр Мишустин подчеркнул: «Есть понимание, в каких направлениях город будет развиваться в ближайшее время».

«Содержательная и очень важная для ресурсовиков встреча, в ходе которой обсудили совместно ситуацию со строительством жилья и инженерной инфраструктуры, услышали, как городские власти планируют решать обозначенные проблемы», — отметил руководитель алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Ранее сообщали, что для Барнаула разработают концепцию пространственного развития.

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