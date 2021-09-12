В Барнауле глава района поиграл в «городки» на Дне города

Глава Железнодорожного района Барнаула Михаил Звягинцев в День города посетил выставочную площадку «Город, в котором живем, мечтаем и любим», сообщает мэрия.

Напомним, в субботу, 11 сентября, Барнаул отметил 291-летие. Праздник состоялся несмотря на ковидные ограничения и пасмурную погоду.

В каждом районе города прошли свои небольшие веселья. Звягинцев посетил выставочную площадку в сквере на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического.

«Глава района пообщался с жителями и принял участие в игре „Городки“», — отметили в мэрии.

«Организация площадки стала традиционным мероприятием на Дне города. Радостно видеть, что с каждым годом все больше и больше организаций принимают в ней участие», — подчеркнул Звягинцев.

Глава района оценил представленные на площадке композиции. В частности, посмотрел на фитодобавки и цветы на цветочной выставке.

Кстати, в Барнауле в праздничный день прошла международная выставка кошек — фоторепортаж altapress.ru.