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Жизнь

В Барнауле готовятся к торжественному открытию стелы «Город трудовой доблести»

Установка 32-метровой стелы «Город трудовой доблести» уже подходит к концу. Ее откроют 4 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Стелу "Город трудовой доблести" устанавливают в Барнауле 19.10.2022.
Стелу "Город трудовой доблести" устанавливают в Барнауле 19.10.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Стелу уже подсвечивают по вечерам. На церемонию открытия приедут представители Российского военно-исторического общества.

Они разрабатывали архитектурное решение монумента. Также ожидают участие национально-культурных объединений и общественников.

Напомним, в июле 2022 года в Нагорном парке начали расчищать площадку под стелу «Город трудовой доблести». Там поставили забор и подвели линии временного электроснабжения.

Кстати, по информации на сайте Госзакупок, стоимость всех работ составляет чуть более 73,5 млн рублей. Ранее обозначалась сумма в 83,3 млн рублей.

Статуса «Города трудовой доблести» Барнаулу присвоили 20 мая 2021 года.

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