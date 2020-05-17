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17 мая 26°C

В Барнауле хорошая погода, или На Попова-Бич опять идут дожди

В Барнауле на улице Попова опять образовалось «море» после небольшого дождя. Видео опубликовали в группе go_barnaul в Instagram.

"Море" на улице Попова в Барнауле после небольшого дождя.
"Море" на улице Попова в Барнауле после небольшого дождя.
instagram.com/go_barnaul.

В Барнауле в воскресенье, 17 мая, прошел неожиданный для горожан дождь. В результате традиционно затопило улицу Попова.

«На Попова — как обычно», — подчеркнул автор видео.

«Прикольно, идет дождь, стоим на улице Попова, радио слушаем… там говорят, что сегодня в Барнауле, 17 мая, солнечно и без осадков!» — пишут в комментариях под видео.

В центре Барнаула, как отмечают местные жители, также был дождик — такой небольшой дождик.

А вот судя по отзывам из разных других частей города и некоторых населенных пунктов за городом, жара стоит невыносимая и уже чуть ли не месяц не было и капельки дождя. Просят прислать тучку.

Зато дождь был на Попова — на одной из самых проблемных улиц города, где ливневые канализации традиционно не справляются с дождями. Автолюбители, которые там проезжают, частенько рассказывают о «морях» на дорогах.

Ранее сообщалось, что в инвестиционной программе Барнаула на 2018−2020 год предусмотрено строительство ливневой канализации по Павловскому тракту, от Солнечной поляны до Малахова. При проектировании этого объекта учтут и вариант дополнительного отведения воды с Попова, отметили в мэрии города.

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