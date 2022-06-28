28 июня
﻿
Жизнь

В Барнауле хотят вырубить почти 700 аварийных деревьев

На сайте Госзакупок разместили тендер о сносе 690 стволов, которые могут нанести ущерб населению. Потратить на это готовы больше 7 млн рублей.

Спиленные деревья. Фото горожан
Спиленные деревья. Фото горожан
skyscrapercity.com

24 июня заказчик БМУ «Благоустройство и озеленение» объявил аукцион по поиску подрядчика. Начальная максимальная цена договора — 7,2 млн рублей. Фирма, которая подпишет контракт, должна вырубить 690 деревьев во всех районах Барнаула: в Индустриальном —191, в Железнодорожном — 182, в Октябрьском — 171, в Центральном — 95, а в Ленинском — 51. Убирать будут в основном аварийные тополи, березы, вязы и клены.

Помимо сноса подрядная организация также должна распилить стволы и вывезти их, а также очистить площадки от веток, листьев и опилок.

Результаты тендера будут известны 8 июля, а уже в в середине ноября вырубка должна быть закончена.

Бюджет на снос аварийных деревьев выделяет БМУ «Благоустройство и озеленение».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость