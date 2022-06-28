В Барнауле хотят вырубить почти 700 аварийных деревьев

На сайте Госзакупок разместили тендер о сносе 690 стволов, которые могут нанести ущерб населению. Потратить на это готовы больше 7 млн рублей.

24 июня заказчик БМУ «Благоустройство и озеленение» объявил аукцион по поиску подрядчика. Начальная максимальная цена договора — 7,2 млн рублей. Фирма, которая подпишет контракт, должна вырубить 690 деревьев во всех районах Барнаула: в Индустриальном —191, в Железнодорожном — 182, в Октябрьском — 171, в Центральном — 95, а в Ленинском — 51. Убирать будут в основном аварийные тополи, березы, вязы и клены.

Помимо сноса подрядная организация также должна распилить стволы и вывезти их, а также очистить площадки от веток, листьев и опилок.

Результаты тендера будут известны 8 июля, а уже в в середине ноября вырубка должна быть закончена.

Бюджет на снос аварийных деревьев выделяет БМУ «Благоустройство и озеленение».