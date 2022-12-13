В Барнауле хотят закупить почти 20 новых автобусов для проблемных маршрутов

На закупку автобусов планируют направить 300 млн рублей в 2023 году, отметил глава города.
Они будут работать в МУП «Горэлектротранс». Так, предприятие будет осуществлять перевозки в автобусах, троллейбусах и трамваях.
По словам Франка, новый общественный транспорт могут приобрести в первом полугодии.
«Сначала объявим аукцион, затем найдем источники финансирования», — подчеркнул он.
Автобусы собираются отдать на проблемные маршруты.
«Например, у 10-го автобуса только 16 единиц транспорта на линии», — уточнил мэр.
Ранее барнаульцам объяснили, почему автобусы приходится долго ждать на остановке.
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