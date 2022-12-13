В Барнауле хотят закупить почти 20 новых автобусов для проблемных маршрутов

В Барнауле хотят закупить 18 новых автобусов для проблемных маршрутов, заявил мэр Барнаула Вячеслав Франк. Об этом пишет «МК на Алтае».

На закупку автобусов планируют направить 300 млн рублей в 2023 году, отметил глава города.

Они будут работать в МУП «Горэлектротранс». Так, предприятие будет осуществлять перевозки в автобусах, троллейбусах и трамваях.

По словам Франка, новый общественный транспорт могут приобрести в первом полугодии.

«Сначала объявим аукцион, затем найдем источники финансирования», — подчеркнул он.

Автобусы собираются отдать на проблемные маршруты.

«Например, у 10-го автобуса только 16 единиц транспорта на линии», — уточнил мэр.

Ранее барнаульцам объяснили, почему автобусы приходится долго ждать на остановке.