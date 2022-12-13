13 декабря
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Жизнь

В Барнауле хотят закупить почти 20 новых автобусов для проблемных маршрутов

В Барнауле хотят закупить 18 новых автобусов для проблемных маршрутов, заявил мэр Барнаула Вячеслав Франк. Об этом пишет «МК на Алтае».

Автобус, окно.
Автобус, окно.
СС0

На закупку автобусов планируют направить 300 млн рублей в 2023 году, отметил глава города.

Они будут работать в МУП «Горэлектротранс». Так, предприятие будет осуществлять перевозки в автобусах, троллейбусах и трамваях.

По словам Франка, новый общественный транспорт могут приобрести в первом полугодии.

«Сначала объявим аукцион, затем найдем источники финансирования», — подчеркнул он.

Автобусы собираются отдать на проблемные маршруты.

«Например, у 10-го автобуса только 16 единиц транспорта на линии», — уточнил мэр.

Ранее барнаульцам объяснили, почему автобусы приходится долго ждать на остановке.

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