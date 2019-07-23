В Барнауле и Бийске ввели режим «черного неба». Что это значит?

Алтайский гидрометцентр объявил в Барнауле и Бийске режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности (НМУ), способствующие накоплению в воздухе вредных примесей. Режим НМУ также называют режимом «черного неба», сообщает ndn.info .

Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности объявлен алтайским гидрометцентром в Барнауле и Бийске с 15:00 22 июля по 15:00 23 июля.

Что это означает?

Режим НМУ — это сочетание метеорологических характеристик, которое благоприятно для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы (например, штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия). Если период с НМУ продолжителен, могут (но необязательно) возникнуть высокий и даже экстремально высокий уровни загрязнения воздуха.

Режим НМУ — это не режим ЧС. Это прогноз с действительно повышенным или даже высоким уровнем загрязнения воздуха. НМУ первой степени опасности вводят при минимальном превышении предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Существует также режим НМУ второй и третьей степени опасности.

Что должны делать люди?

В любом случае надо предпринять определение меры. При режиме НМУ первой степени промышленным предприятиям рекомендуется сократить объем вредных выбросов, чтобы обеспечивать снижение концентрации загрязняющих веществ на 15% - 20%.

При объявлении режима НМУ первой степени населению рекомендуется:

ограничить пребывание на улице;

проводить проветривание помещений только кондиционерами;

заниматься физкультурой и спортом только в закрытых спортивных комплексах.

Такой же режим введен в Новосибирсйской и Кемеровской областях.

Что из этого следует?

Возможно, из этого следует, что дымка в Алтайском крае, которую замечают уже более недели, будет сохраняться еще некоторое время. Напомним, ее считают следствие масштабных лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, которые к тому же решили не тушить из экономии.

Пожары в России. Центр космической гидрометеорологии «Планета». rcpod.ru

По данным научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета», смог от лесных пожаров продолжает распространяться на регионы Западной Сибири.

По данным спутникового мониторинга, 22 июля, дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Республики Хакасия и Алтайского края, восточных регионов Ханты-Мансийского автономного округа.

Кроме того, центр «Планета» предупреждает, что в предстоящие дни в большинстве районов Сибирского федерального округа ожидают сохранение сложной пожароопасной ситуации: 4 и 5 класса горимости лесов (высокой и чрезвычайной пожароопасности).