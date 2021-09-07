В Барнауле иномарку должника-алиментщика арестовали прямо на парковке у ТЦ

Гражданин задолжал своему ребенку 300 тыс. рублей. Приставы запретили регистрационные действия в отношении принадлежащего мужчине автомобиля, но должник попытался в тайне продать машину.
В рамках ежегодной традиционной акции «Собери ребенка в школу» приставы нашли автомобиль алиментщика, арестовали и эвакуировали на штрафстоянку.
Теперь у владельца есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет продано, а деньги направят на погашение задолженности по алиментам.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае должниками по алиментам являются 18 332 человека, их общая сумма долга достигла 3,7 млрд рублей.