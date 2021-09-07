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Жизнь

В Барнауле иномарку должника-алиментщика арестовали прямо на парковке у ТЦ

Cудебные приставы в Барнауле арестовали автомобиль должника, который пытался его продать несмотря на запрет регистрационных действий. Машину забрали с парковки у торгового центра, сообщили в УФССП России по Алтайскому краю.

Приставы арестовали автомобиль.
Приставы арестовали автомобиль.
пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю

Гражданин задолжал своему ребенку 300 тыс. рублей. Приставы запретили регистрационные действия в отношении принадлежащего мужчине автомобиля, но должник попытался в тайне продать машину.

В рамках ежегодной традиционной акции «Собери ребенка в школу» приставы нашли автомобиль алиментщика, арестовали и эвакуировали на штрафстоянку.

Теперь у владельца есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет продано, а деньги направят на погашение задолженности по алиментам.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае должниками по алиментам являются 18 332 человека, их общая сумма долга достигла 3,7 млрд рублей.

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