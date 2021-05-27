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Жизнь

В Барнауле ищут собственника заброшенного дома, в котором подростки надругались над девочкой

В Алтайском крае правоохранители устанавливают владельца здания, в котором несколько школьниц издевались над 11-летней девочкой, сообщает региональная прокуратура.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Напомним, 23 мая несколько девочек под руководством 14-летней школьницы избили младшеклассницу и надругались над ней.

Самую старшую из группы подростков отправили под стражу. Ранее стало известно, что 11-летнюю девочку пригласили на разговор в заброшенный дом.

«В ходе прокурорской проверки будут приняты меры к установлению собственника здания, не принявшего мер к ограничению доступа посторонних лиц», — рассказали в ведомстве.

Также в прокуратуре занимаются блокировкой интернет-страниц, на которых разместили видео с издевательствами — школьницы снимали все на телефон.

«В настоящее время приняты меры к блокировке содержания интернет-страниц, где размещены видеоизображения вышеназванного инцидента, чем нарушены требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних», — отметили в прокуратуре.

Кроме того, ведомство организовало проверочные мероприятия органов системы профилактики.

Ранее источник близкий к следствию сообщил, что правоохранители выяснили две вероятные причины, толкнувшие подростков на надругательство.

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