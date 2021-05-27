«Крыс совет». Две причины, толкнувшие подростков на надругательство над девочкой в Барнауле

Денежный долг и оскорбления могли стать формальными причинами для нескольких девочек из Барнаула, решившихся на надругательство над 11-летней бывшей подругой, пишет « КП-Барнаул » со ссылкой на близкий к следствию источник.

Преступление произошло днем 23 мая. 14-летняя девушка — организатор насилия — в компании трех подруг, младших по возрасту, в одном из заброшенных домов надругалась над девочкой. Девушку задержали, накануне отправили под стражу — ей грозит не более 10 лет лишения свободы, как несовершеннолетней, хотя по ст. 132 УК РФ предусмотрено от 12 до 20 лет. Подружкам уголовная ответственность не грозит, но могут поставить на учет.

Источник издания сообщил, что все девочки, включая и пострадавшую, ранее дружили, но разругались. Подростки создали чат, который назвали «Крыс совет», где обсуждали бывшую подругу.

«Одна девочка из чата рассказала, что пострадавшая якобы обидела ее брата. Все начали возмущаться и предложили разобраться с обидчицей — встретиться в заброшенном доме и побить», — разъяснил собеседник.

На встречу с бандой семиклассниц 11-летняя девочка пришла с двумя своими подругами.

«Младшеклассница начала хамить, и в этот момент одна из подростков ударила ее по голове, потом к избиению присоединилась еще одна девочка. Все было очень жестоко: школьницу били ногами по голове, пока она стояла на голых коленях и просила перестать. Била в основном та, которой уже есть 14 лет. Но остальные подначивали», — отметил источник.

Насилие над детьми. СС0

Избиение и «насильственные действия сексуального характера» снимали на видео. Эти кадры показала в школе одна из подружек пострадавшей девочки.

В итоге одноклассник потерпевшей решил рассказать обо всем своим родителям. Все дошло до классного руководителя, а чуть позже сама девочка рассказала матери о произошедшем.

«По ее словам, причиной конфликта стал якобы долг в три тысячи рублей за слайм и лизун, которые девочка купила у напавшей на нее школьницы, но так и не вернула деньги», — рассказал источник.

Мать девочки обратилась в полицию. Во время осмотра телефона 14-летней школьницы выяснилось, что «наказание» она подробно обсуждала в чате со своими подружками, причем никто даже не сожалел о произошедшем.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.