15 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле ищут специалиста на зарплату в 250 тысяч рублей

Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» нашел самые высокооплачиваемые вакансии в Алтайском крае. Так, самой высокооплачиваемой профессией стал ведущий разработчик — ему за удаленную работу готовы платить от 200 до 250 тысяч рублей.

В офисе Alawar.
В офисе Alawar.
Анна Зайкова

В вакансии уточняется, что специалист должен иметь опыт коммерческой разработки на Java, навыки использования Spring Framework, умение писать и оптимизировать SQL-запросы, управлять командой.

Вторую строчку в списке высокооплачиваемых вакансий занимает объявление о поиске крановщика в строительно-транспортную компанию, специалисту готовы платить 150 тысяч рублей. Ему необходимы права категории С и удостоверение крановщика.

Третье высокооплачиваемое место предлагается врачу-гинекологу — медику предлагается место с зарплатой в 120 тысяч рублей. Требования — высшее медицинское образование, наличие действующего сертификата, опыт работы от 5 лет. Также врачу предлагают расширенный соцпакет с ДМС, корпоративным фитнесом, возможностями обучения.

100 тысяч рублей готовы платить бар-менеджеру в пятизвездочном комплексе в Горном Алтае, который готов работать в ненормированном графике.

Также работу с зарплатой от 100 тысяч рублей предлагают управляющему автосервиса. В основные обязанности руководителя входят: управление и развитие грузового автосервиса, работа со смешанным парком автомобилей, набор персонала, выполнение плана продаж.

Ранее исследователи рассказали, каким специалистам в Алтайском крае проще всего найти работу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость