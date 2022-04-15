В Барнауле ищут специалиста на зарплату в 250 тысяч рублей

В вакансии уточняется, что специалист должен иметь опыт коммерческой разработки на Java, навыки использования Spring Framework, умение писать и оптимизировать SQL-запросы, управлять командой.
Вторую строчку в списке высокооплачиваемых вакансий занимает объявление о поиске крановщика в строительно-транспортную компанию, специалисту готовы платить 150 тысяч рублей. Ему необходимы права категории С и удостоверение крановщика.
Третье высокооплачиваемое место предлагается врачу-гинекологу — медику предлагается место с зарплатой в 120 тысяч рублей. Требования — высшее медицинское образование, наличие действующего сертификата, опыт работы от 5 лет. Также врачу предлагают расширенный соцпакет с ДМС, корпоративным фитнесом, возможностями обучения.
100 тысяч рублей готовы платить бар-менеджеру в пятизвездочном комплексе в Горном Алтае, который готов работать в ненормированном графике.
Также работу с зарплатой от 100 тысяч рублей предлагают управляющему автосервиса. В основные обязанности руководителя входят: управление и развитие грузового автосервиса, работа со смешанным парком автомобилей, набор персонала, выполнение плана продаж.
Ранее исследователи рассказали, каким специалистам в Алтайском крае проще всего найти работу.