В Барнауле ищут желающего сесть в тюрьму за 10 млн рублей. Большой аванс плюс зарплата

Судя по объявлению, необходим человек с барнаульской пропиской.
«Нужен человек, который готов сесть в тюрьму сроком от 3 до 5 лет», — говорится в тексте.
Авансом сразу выдадут 3 млн рублей. Ежемесячная оплата — 115 тысяч. Итого: 6,9 млн рублей за пять лет «зарплатами» и плюс аванс в 3 миллиона.
Однако предупреждают, что в случае выхода по УДО ежемесячные выплаты прекратят.
«Но аванс и все, что уже было заработано — ваше», — уверяют в объявлении.
Ранее среди необычных объявлений появились «трусы Навального» за 1 млн рублей. Таким образом, можно отсидеть пять лет и купить 10 трусов.