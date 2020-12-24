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Жизнь

В Барнауле ищут желающего сесть в тюрьму за 10 млн рублей. Большой аванс плюс зарплата

В Барнауле ищут человека, который готов сесть на 5 лет лет в тюрьму за хорошее вознаграждение, сообщают в паблике «Чёрное и Белое Барнаул».

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

Судя по объявлению, необходим человек с барнаульской пропиской.

«Нужен человек, который готов сесть в тюрьму сроком от 3 до 5 лет», — говорится в тексте.

Авансом сразу выдадут 3 млн рублей. Ежемесячная оплата — 115 тысяч. Итого: 6,9 млн рублей за пять лет «зарплатами» и плюс аванс в 3 миллиона.

Однако предупреждают, что в случае выхода по УДО ежемесячные выплаты прекратят.

«Но аванс и все, что уже было заработано — ваше», — уверяют в объявлении.

Ранее среди необычных объявлений появились «трусы Навального» за 1 млн рублей. Таким образом, можно отсидеть пять лет и купить 10 трусов.

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