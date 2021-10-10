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Жизнь

В Барнауле из-за брошенного мальчика с ДЦП возбудили дело и обыскали органы профилактики

В Алтайском крае расследуют уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики, повлекшей нарушение прав ребенка-инвалида, сообщает региональный СК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В августе 2021 года жители Барнаула обратились в полицию с заявлением о нахождении в опасности 16-летнего ребенка-инвалида.

«Мать, злоупотребляющая алкоголем, оставляла ребенка одного дома. Юношу и его 12-летнюю сестру изъяли из семьи, а их мать впоследствии скончалась», — рассказали в ведомстве.

В СК подчеркнули, что органы системы профилактики знали о том, что женщина плохо занималась воспитанием детей.

Кроме того, мальчик-инвалид не получал необходимой медпомощи.

После прокурорской проверки возбудили уголовное дело по признакам «халатности», поскольку должностные лица «не предприняли мер по защите прав несовершеннолетних».

«Следователи провели обыски в учреждениях органов системы профилактики. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу», — добавили в управлении.

Ранее сообщали про девочку-инвалида из Бийска, которая упала и сломала обе ноги, потому что соцслужбы не дали коляску.

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