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Жизнь

В Барнауле из-за порыва на сетях затопило дворовую дорогу

Утро 7 декабря для жителей окрестностей дома № 91 по ул. Попова в Барнауле началось с потопа.

Порыв на ул. Попова в Барнауле.
Порыв на ул. Попова в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

Около детского сада № 221 на произошла коммунальная авария, сообщили местные жители в группе «Инцидент Барнаул». Подписчики паблика иронизируют насчет бесплатного катка.

Из-за повреждения водопровода воду отключили в 4 многоквартирных домах, 2 детсадах и школе.

На месте работает бригада барнаульского водоканала, сообщили в пресс-центре мэрии.

6 декабря повреждение водопровода произошло на ул. Тимуровская, 33, крупная коммунальная авария случилась также 27 ноября В районе Павловского тракта и ул. Бабуркина было обнаружено повреждение трубы водовода.

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