В Барнауле из-за порыва на сетях затопило дворовую дорогу

Около детского сада № 221 на произошла коммунальная авария, сообщили местные жители в группе «Инцидент Барнаул». Подписчики паблика иронизируют насчет бесплатного катка.
Из-за повреждения водопровода воду отключили в 4 многоквартирных домах, 2 детсадах и школе.
На месте работает бригада барнаульского водоканала, сообщили в пресс-центре мэрии.
6 декабря повреждение водопровода произошло на ул. Тимуровская, 33, крупная коммунальная авария случилась также 27 ноября В районе Павловского тракта и ул. Бабуркина было обнаружено повреждение трубы водовода.