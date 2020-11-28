Крупную коммунальную аварию ночью устраняли в Барнауле. Куда позвонить, если у вас нет воды

Крупная коммунальная авария произошла в Барнауле вечером 27 ноября. В районе Павловского тракта и ул. Бабуркина было обнаружено повреждение трубы водовода. Специалисты «Барнаульского водоканала» всю ночь занимались ремонтом.

Как подчеркнули в пресс-службе мэрии, было принято решение проводить ремонт в ночное время, чтобы не вызвать недовольство жителей.

Давление на подаче воды было снижено частично в жилых домах и на других объектах, расположенных по улицам: Трактовая, Южный Власихинский проезд, Гридасова, Павловский тракт, 2-я Северо-Западная, Транзитная, 42 Краснознаменной бригады, Советской армии, Малахова, Новгородская, Энтузиастов, Панфиловцев, Попова, а также в поселке Куета.

Ремонтно-восстановительные работы «Барнаульский водоканал» планирует полностью завершить утром 28 ноября. Около 1:00 все основные работы были выполнены.

Дополнительные вопросы от жителей принимаются по телефонам 28−22−00.