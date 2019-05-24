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Жизнь

В Барнауле из-за сообщения о минировании эвакуировали автовокзал

Сообщения о минировании 24 мая получили два торговых центра и автовокзал в Барнауле. Людей эвакуировали, сообщили в пресс-службе администрации города.

МЧС.
МЧС.
altapress.ru

Помимо автовокзала сообщения получили ТРЦ «Огни», «Праздничный», «Седьмой континент». На места оперативно выехали спасатели и полиция.

Уже закончен осмотр автовокзала. Устройств не найдено. По завершению оперативных мероприятий вокзал заработает в штатном режиме.

8 мая более десятка торговых и бизнес центров в Барнауле получили письма с информацией о минировании.

Напомним, волна сообщений о «минировании» административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе 2019 года. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

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