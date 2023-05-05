Автобусы вместо главного проспекта будут ездить по Красноармейскому.

Маршрут №6 при движении на остановку "Элеватор" поедет так: пр. Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Анатолия, а в обратном направлении ул. Анатолия – пр. Комсомольский – ул. Советская – пр. Ленина, далее по маршруту.

Маршруты №1, 10, 24, 25, 35, 53, 144 в сторону Речного вокзала поедут по пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее по маршрутам. А в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее по маршрутам.

Автобусы №27, 110 при движении на остановку ЛДП "Спартак-2" поедут по схеме: пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя –пр. Ленина, далее по маршрутам. А путь в обратном направлении пройдет через пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей и потом по маршрутам.

Маршрут №29 в сторону ул. Аванесова поедет по пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина и потом по маршруту. А обратно через пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина и далее по маршруту.

Автобус №33р при движении в сторону ул. Аванесова пойдет по схеме пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский и далее по маршруту. Через эти улицы он поедет и в обратном направлении.

Маршрут №41 на остановку "Улица Партизанская" пойдет через пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Партизанская и далее по маршруту (обратно – по тем же улицам).

Автобус №47 в сторону Речного вокзала будет ходить без изменений, но обратно поедет через ЛДП "Спартак-2" – пр. Ленина – разворот на ул. Гоголя – пр. Ленина – ул. Пушкина и далее по маршруту.