5 мая
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Жизнь

В Барнауле изменилась схема движения общественного транспорта на 9 мая

  1. Какие автобусы будут ходить другим маршрутом 9 мая?
  2. Если не по пр. Ленина, то где?
  3. Останется такая схема 10 мая?
  4. Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Барнауле?

В Барнауле на День Победа перекроют главные улицы. От этого немного изменятся маршруты. Altapress.ru рассказывает, на чем можно доехать до центра и как добраться обратно.

1
Какие автобусы будут ходить другим маршрутом 9 мая?

Те маршрутки, которые обычно ходят по пр. Ленина. Это автобусы №1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 33р, 35, 41, 47, 53, 70р, 110, 144.

2
Если не по пр. Ленина, то где?

Автобусы вместо главного проспекта будут ездить по Красноармейскому.

  • Маршруты №1, 10, 24, 25, 35, 53, 144 в сторону Речного вокзала поедут по пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее по маршрутам. А в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее по маршрутам.

  • Маршрут №6 при движении на остановку "Элеватор" поедет так: пр. Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Анатолия, а в обратном направлении ул. Анатолия – пр. Комсомольский – ул. Советская – пр. Ленина, далее по маршруту.

Микроавтобус. Общественный транспорт. Пассажиры.
Микроавтобус. Общественный транспорт. Пассажиры.
unsplash.com

  • Автобусы №27, 110 при движении на остановку ЛДП "Спартак-2" поедут по схеме: пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя –пр. Ленина, далее по маршрутам. А путь в обратном направлении пройдет через пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей и потом по маршрутам.

  • Маршрут №29 в сторону ул. Аванесова поедет по пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина и потом по маршруту. А обратно через пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина и далее по маршруту.

  • Автобус №33р при движении в сторону ул. Аванесова пойдет по схеме пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский и далее по маршруту. Через эти улицы он поедет и в обратном направлении.

  • Маршрут №41 на остановку "Улица Партизанская" пойдет через пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Партизанская и далее по маршруту (обратно – по тем же улицам).

  • Автобус №47 в сторону Речного вокзала будет ходить без изменений, но обратно поедет через ЛДП "Спартак-2" – пр. Ленина – разворот на ул. Гоголя – пр. Ленина – ул. Пушкина и далее по маршруту.

  • Маршрут №70р при движении с остановки "пл. Победы" пойдет по пр. Красноармейский – ул. Гоголя и далее по маршруту, а в обратном направлении через ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пл. Победы.

Автобусы, пассажиры, общественный транспорт.
Автобусы, пассажиры, общественный транспорт.
unsplash.com.
3
Останется такая схема 10 мая?

Нет, автобусы и маршрутки будут избегать пр. Ленина только на День Победы с 8:00 до 16:00. Однако ул. Молодежную перекроют до 23:00, поэтому маршрутка №33 будет ездить через пр. Строителей и пр. Красноармейски весь день.

4
Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Барнауле?

Электротранспорт будет ходить без изменений.

Как прошел первый масштабный Бессмертный полк в Барнауле.

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