Те маршрутки, которые обычно ходят по пр. Ленина. Это автобусы №1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 33р, 35, 41, 47, 53, 70р, 110, 144.
Автобусы вместо главного проспекта будут ездить по Красноармейскому.
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Маршруты №1, 10, 24, 25, 35, 53, 144 в сторону Речного вокзала поедут по пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее по маршрутам. А в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее по маршрутам.
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Маршрут №6 при движении на остановку "Элеватор" поедет так: пр. Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Анатолия, а в обратном направлении ул. Анатолия – пр. Комсомольский – ул. Советская – пр. Ленина, далее по маршруту.
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Автобусы №27, 110 при движении на остановку ЛДП "Спартак-2" поедут по схеме: пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя –пр. Ленина, далее по маршрутам. А путь в обратном направлении пройдет через пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей и потом по маршрутам.
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Маршрут №29 в сторону ул. Аванесова поедет по пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина и потом по маршруту. А обратно через пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина и далее по маршруту.
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Автобус №33р при движении в сторону ул. Аванесова пойдет по схеме пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский и далее по маршруту. Через эти улицы он поедет и в обратном направлении.
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Маршрут №41 на остановку "Улица Партизанская" пойдет через пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Партизанская и далее по маршруту (обратно – по тем же улицам).
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Автобус №47 в сторону Речного вокзала будет ходить без изменений, но обратно поедет через ЛДП "Спартак-2" – пр. Ленина – разворот на ул. Гоголя – пр. Ленина – ул. Пушкина и далее по маршруту.
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Маршрут №70р при движении с остановки "пл. Победы" пойдет по пр. Красноармейский – ул. Гоголя и далее по маршруту, а в обратном направлении через ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пл. Победы.
Нет, автобусы и маршрутки будут избегать пр. Ленина только на День Победы с 8:00 до 16:00. Однако ул. Молодежную перекроют до 23:00, поэтому маршрутка №33 будет ездить через пр. Строителей и пр. Красноармейски весь день.
Электротранспорт будет ходить без изменений.
Как прошел первый масштабный Бессмертный полк в Барнауле.