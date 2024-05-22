Также горячей воды не будет в нескольких домах на Северном Власихинском проезде, ул. Шумакова и Балтийской.
Чтобы не провоцировать продления и завершить запланированные работы в срок, приняли решение часть потребителей, которые находятся в синем контуре интерактивной карты (магистраль М-32, ТЭЦ-3, отключение с 28 по 9 июня), перенести в зеленый (магистраль М-34, ТЭЦ-3, отключение с 27 июня по 9 июля).
Актуальные даты доступны всем потребителям в карте отключений 2024 года.
Ранее сообщалось, что у части барнаульцев надолго отключат горячую воду.
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