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Жизнь

В Барнауле изменили сроки отключение горячей воды

Для 30 многоквартирных домов, двух детских садов и школы в Индустриальном районе срок отключения горячей воды на время гидравлических испытаний и ремонтов перенесут с мая на июнь. Об этом сообщает СГК.

Питьевая вода, холодна вода.
Питьевая вода, холодна вода.
unsplash.com

Также горячей воды не будет в нескольких домах на Северном Власихинском проезде, ул. Шумакова и Балтийской.

Чтобы не провоцировать продления и завершить запланированные работы в срок, приняли решение часть потребителей, которые находятся в синем контуре интерактивной карты (магистраль М-32, ТЭЦ-3, отключение с 28 по 9 июня), перенести в зеленый (магистраль М-34, ТЭЦ-3, отключение с 27 июня по 9 июля).

Актуальные даты доступны всем потребителям в карте отключений 2024 года.

Ранее сообщалось, что у части барнаульцев надолго отключат горячую воду.

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