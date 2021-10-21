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Жизнь

В Барнауле изменились 16 автобусных маршрутов после открытия Старого моста

В Барнауле с 21 октября изменилась схема движения 16 автобусных маршрутов после открытия Старого моста, сообщает минтранс Алтайского края.

Остановка "Спартак-2".
Остановка "Спартак-2".
Дмитрий Лямзин

Напомним, мост через Обь открыли на месяц раньше запланированного срока — 20 октября. После открытия движения по Старому мосту изменилась схема движения автобусных маршрутов.

№ 120 «г. Барнаул — садоводство «Сосняк»

Измененная схема движения в прямом направлении:

  • г. Барнаул (пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту;

в обратном направлении:

  • по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, пр. Калинина, пр. Строителей, пл. Победы).

№ 134 «г. Новоалтайск — г. Барнаул»

Измененная схема движения в прямом направлении:

  • по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, пр. Калинина, пр. Строителей, ул. Привокзальная, пл. Победы);

в обратном направлении:

  • г. Барнаул (пл. Победы, ул. Привокзальная, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9-го Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.

№ 125 «г. Барнаул — г. Новоалтайск»

Измененная схема движения в прямом направлении:

  • г. Барнаул (ул. Большая Олонская, пр. Ленина, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова);

в обратном направлении:

  • по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, пр. Калинина, пр. Ленина, ул. Большая Олонская).

№ 205 «г. Новоалтайск — г. Барнаул»

в прямом направлении:

  • по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Ползунова, пр. Социалистический, ул. Большая Олонская).

в обратном направлении:

  • г. Барнаул (ул. Большая Олонская, пр. Социалистический, ул. Пушкина, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.

№ 250 «г. Барнаул — с. Повалиха — сан. «Обские плесы»

Измененная схема движения в прямом направлении:

  • по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, пр. Калинина, пр. Строителей, ул. Привокзальная, пл. Победы);

в обратном направлении:

  • г. Барнаул (пл. Победы, ул. Привокзальная, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9-го Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.

№ 251 «г. Барнаул — с. Боровиха»

Измененная схема движения в прямом направлении:

  • по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Ползунова, пр. Социалистический, ул. Большая Олонская).

в обратном направлении:

  • г. Барнаул (ул. Большая Олонская, пр. Социалистический, ул. Пушкина, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.

№ 673 «с. Кытманово — г. Барнаул» и № 674 «с. Тогул — г. Барнаул»

Измененная схема движения в прямом направлении:

  • по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфёнова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, ул. Привокзальная);

в обратном направлении:

  • г. Барнаул (ул. Привокзальная, ул. Новоугольная, ул. Пионеров, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.

№ 270 «г. Барнаул — с. Малахово»

Измененная схема движения в прямом направлении:

  • г. Барнаул (ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту;

в обратном направлении:

  • по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, пл. Победы, ул. Привокзальная).

№ 740 «р.п. Тальменка — г. Барнаул»

Измененная схема движения в прямом направлении:

  • по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфёнова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, ул. Привокзальная);

в обратном направлении:

  • г. Барнаул (ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Профинтерна, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.

№ 806 «г. Барнаул — с. Боровлянка» и № 882 «г. Барнаул — с. Озеро Красилово»

Измененная схема движения в прямом направлении:

  • по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфёнова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, ул. Привокзальная);

в обратном направлении:

  • г. Барнаул (ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Профинтерна, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.

№ 903 «с. Логовское — г. Барнаул»

Измененная схема движения в прямом направлении:

  • по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, ул. Привокзальная);

в обратном направлении:

  • г. Барнаул (ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.

№ 897 «с. Черемушкино — г. Барнаул»

Измененная схема движения в прямом направлении:

  • по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, ул. Привокзальная);

в обратном направлении:

  • г. Барнаул (ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9-го Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.

№ 906 «г. Барнаул — с. Лосиха»

Измененная схема движения в прямом направлении:

  • г. Барнаул (ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Профинтерна, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту;

в обратном направлении:

  • по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, ул. Привокзальная, пл. Победы).

№ 938 «п. Октябрьский — г. Барнаул»

Измененная схема движения в прямом направлении:

  • по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, ул. Привокзальная);

в обратном направлении:

  • г. Барнаул (ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9-го Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.
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