В Барнауле изменились 16 автобусных маршрутов после открытия Старого моста

Напомним, мост через Обь открыли на месяц раньше запланированного срока — 20 октября. После открытия движения по Старому мосту изменилась схема движения автобусных маршрутов.
№ 120 «г. Барнаул — садоводство «Сосняк»
Измененная схема движения в прямом направлении:
- г. Барнаул (пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту;
в обратном направлении:
- по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, пр. Калинина, пр. Строителей, пл. Победы).
№ 134 «г. Новоалтайск — г. Барнаул»
Измененная схема движения в прямом направлении:
- по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, пр. Калинина, пр. Строителей, ул. Привокзальная, пл. Победы);
в обратном направлении:
- г. Барнаул (пл. Победы, ул. Привокзальная, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9-го Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.
№ 125 «г. Барнаул — г. Новоалтайск»
Измененная схема движения в прямом направлении:
- г. Барнаул (ул. Большая Олонская, пр. Ленина, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова);
в обратном направлении:
- по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, пр. Калинина, пр. Ленина, ул. Большая Олонская).
№ 205 «г. Новоалтайск — г. Барнаул»
в прямом направлении:
- по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Ползунова, пр. Социалистический, ул. Большая Олонская).
в обратном направлении:
- г. Барнаул (ул. Большая Олонская, пр. Социалистический, ул. Пушкина, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.
№ 250 «г. Барнаул — с. Повалиха — сан. «Обские плесы»
Измененная схема движения в прямом направлении:
- по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, пр. Калинина, пр. Строителей, ул. Привокзальная, пл. Победы);
в обратном направлении:
- г. Барнаул (пл. Победы, ул. Привокзальная, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9-го Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.
№ 251 «г. Барнаул — с. Боровиха»
Измененная схема движения в прямом направлении:
- по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Ползунова, пр. Социалистический, ул. Большая Олонская).
в обратном направлении:
- г. Барнаул (ул. Большая Олонская, пр. Социалистический, ул. Пушкина, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.
№ 673 «с. Кытманово — г. Барнаул» и № 674 «с. Тогул — г. Барнаул»
Измененная схема движения в прямом направлении:
- по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфёнова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, ул. Привокзальная);
в обратном направлении:
- г. Барнаул (ул. Привокзальная, ул. Новоугольная, ул. Пионеров, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.
№ 270 «г. Барнаул — с. Малахово»
Измененная схема движения в прямом направлении:
- г. Барнаул (ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту;
в обратном направлении:
- по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, пл. Победы, ул. Привокзальная).
№ 740 «р.п. Тальменка — г. Барнаул»
Измененная схема движения в прямом направлении:
- по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфёнова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, ул. Привокзальная);
в обратном направлении:
- г. Барнаул (ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Профинтерна, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.
№ 806 «г. Барнаул — с. Боровлянка» и № 882 «г. Барнаул — с. Озеро Красилово»
Измененная схема движения в прямом направлении:
- по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфёнова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, ул. Привокзальная);
в обратном направлении:
- г. Барнаул (ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Профинтерна, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.
№ 903 «с. Логовское — г. Барнаул»
Измененная схема движения в прямом направлении:
- по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, ул. Привокзальная);
в обратном направлении:
- г. Барнаул (ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.
№ 897 «с. Черемушкино — г. Барнаул»
Измененная схема движения в прямом направлении:
- по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, ул. Привокзальная);
в обратном направлении:
- г. Барнаул (ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9-го Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.
№ 906 «г. Барнаул — с. Лосиха»
Измененная схема движения в прямом направлении:
- г. Барнаул (ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Профинтерна, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту;
в обратном направлении:
- по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, ул. Привокзальная, пл. Победы).
№ 938 «п. Октябрьский — г. Барнаул»
Измененная схема движения в прямом направлении:
- по маршруту, далее г. Барнаул (ул. Парфенова, ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, ул. Привокзальная);
в обратном направлении:
- г. Барнаул (ул. Привокзальная, пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9-го Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова), далее по маршруту.