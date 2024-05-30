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Жизнь

В Барнауле кондуктор выгнала школьника из трамвая

Кондуктор выгнала из трамвая 10-летнего мальчика из-за того, что он не оплатил проезд. Об этом пишет «ЧБ Барнаул».

Отмечается, что карта мальчика оказалась в стоп-листе и оплатить проезд не получилось.

Инцидент произошел в трамвае №7.

Можно ли выгонять детей из общественного транспорта

Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд.

При этом для водителя штраф составит пять тыс. рублей. Для должностных лиц, то есть для кондукторов или контролеров, — от 20 до 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что более десятка претензий направят барнаульским перевозчикам после проверки автобусов.

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