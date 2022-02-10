В Барнауле ковид поразил «ровно 10% населения». За сутки в городе +2733

В Барнауле за время наблюдения за ковидом выявили 63 096 случаев инфицирования. При этом (по данным на 1 января 2021 года) в городе проживает 631 124 человека. Таким образом, в среднем коронавирус перенесло 10% населения, или каждый десятый житель.
Всего в крае инфицированных — 163 625 (в том числе 19 954 ребенка). Выздоровели — 117 060 пациентов, из них за прошедшие сутки — 1 655.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 421 человек.
«Кроме этого, 226 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 68 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 665 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 3160 коек, к кислороду имеют подключение 2875, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 513», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 376, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 145.
За весь период наблюдений скончались 9 035 человек с ковидом: из них 21 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 564 человека (по иным причинам — 1 471).
По данным на 10 февраля: прививается 1 308 623 человека: получили первую вакцину — 71 195 (в том числе 1 590 детей в возрасте 12−17 лет), полностью вакцинированы — 1 155 939, повторно вакцинировались — 81 489.
Ранее алтайский минздрав пояснил, почему мужчине предложили на вакцинацию привести непривитого друга.
Новые случаи:
Барнаул — 2733, Бийск — 298, Рубцовск — 179, Славгород — 114, Камень-на-Оби — 107, Новоалтайск — 94, Алейск- 80, Заринск — 63, Егорьевский район — 48, Белокуриха — 44, Завьяловский район — 39, Рубцовский район — 38, Алтайский, Первомайский районы — по 37 заболевших, Алейский, Красногорский районы — по 36, Крутихинский район — 30, Волчихинский район — 29, Павловский район — 28, Михайловский район — 27, Кулундинский район — 25, Благовещенский, Смоленский районы — по 24, Каменский, Шипуновский районы — по 23, Солонешенский, Тальменский районы — по 19, Косихинский район — 15, Ребрихинский район — 13, Краснощековский район — 12, Локтевский, Целинный районы — по 11, Залесовский район — 9, Кытмановский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Солтонский район — по 8, Змеиногорский, Петропавловский, Угловский, Чарышский районы — по 7, Бийский район — 6, Троицкий район — 5, Калманский район — 4, Ельцовский, Курьинский, Родинский, Советский, Тогульский, Топчихинский, Шелаболихинский районы — по 3, Баевский, Бурлинский, Зональный, Третьяковский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 2, Быстроистокский, Заринский, Мамонтовский, Новичихинский, Романовский районы — по 1.