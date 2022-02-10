В Барнауле ковид поразил «ровно 10% населения». За сутки в городе +2733

В Алтайском крае, по данным на 10 февраля, зарегистрировали 4438 случаев заболевания коронавирусом и 21 смерть, сообщает региональный оперштаб.

В Барнауле за время наблюдения за ковидом выявили 63 096 случаев инфицирования. При этом (по данным на 1 января 2021 года) в городе проживает 631 124 человека. Таким образом, в среднем коронавирус перенесло 10% населения, или каждый десятый житель.

Всего в крае инфицированных — 163 625 (в том числе 19 954 ребенка). Выздоровели — 117 060 пациентов, из них за прошедшие сутки — 1 655.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 421 человек.

«Кроме этого, 226 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 68 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 665 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

«Развернуто 3160 коек, к кислороду имеют подключение 2875, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 513», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 376, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 145.

За весь период наблюдений скончались 9 035 человек с ковидом: из них 21 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 564 человека (по иным причинам — 1 471).

По данным на 10 февраля: прививается 1 308 623 человека: получили первую вакцину — 71 195 (в том числе 1 590 детей в возрасте 12−17 лет), полностью вакцинированы — 1 155 939, повторно вакцинировались — 81 489.

Ранее алтайский минздрав пояснил, почему мужчине предложили на вакцинацию привести непривитого друга.