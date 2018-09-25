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В Барнауле кучу испорченных арбузов вывалили прямо на пустыре

Барнаульцы сфотографировали большое количество арбузов, вываленных в пригороде Барнаула прямо на пустыре. Неизвестные оставил гнить возле барнаульского бора три машины разбитых арбузов, пишет Сергей Рогачков в паблике Barnaul22.

В Барнауле возле леса вывалили три машины испорченных арбузов.
В Барнауле возле леса вывалили три машины испорченных арбузов.
Сергей Рогачков vk.com/barneos22

По словам очевидца, два года назад на этом же пустыре неизвестные выбросили головы коров.

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