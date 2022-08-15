В Барнауле кукольный театр установил на своем фасаде большой светодиодный экран

В Барнауле установили LED-экран 3×3 метра на фасаде здания театра кукол «Сказка». Об этом сообщают пресс-службе городской администрации.

В «Сказке» (ул. Пушкина, 41) надеются, что установка внешнего светодиодного экрана позволит привлечь еще больше зрителей.

На нем разместят афишу, трейлеры к актуальным спектаклям, информацию о «Пушкинской карте» и другие проекты кукольного театра.

«Сегодня светодиодные экраны очень широко используются. Это обусловлено их качественными характеристиками, яркостью, динамичностью и красочностью изображения, возможностью вывода информации с любого источника, высокой эффективностью и низкой стоимостью эксплуатации», — рассказали ранее в театре.

Экран устойчив к любым погодным условиям, поэтому он будет работать ежедневно и круглогодично. Коммерческую рекламу на нем транслировать не будут.