Большой экран появится на фасаде нового здания театра кукол в Барнауле

Высокотехнологичный экран имеет размеры три на три метра. Он устойчив к сибирским погодным условиям.
На экране будут транслировать трейлеры спектаклей, афишу, информацию о «Пушкинской карте» и других разных проектах театра.
Коммерческую рекламу размещать на экране не будет.
«Сегодня светодиодные экраны очень широко используются. Это обусловлено их качественными характеристиками, яркостью, динамичностью и красочностью изображения, возможностью вывода информации с любого источника, высокой эффективностью и низкой стоимостью эксплуатации», — рассказали altapress.ru в театре.
В «Сказке» надеются, что установка внешнего светодиодного экрана позволит привлечь еще больше зрителей.
Напомним, в сентябре в театре кукол пройдет фестиваль «Зазеркалье», посмотреть афишу можно здесь.