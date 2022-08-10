10 августа
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Жизнь

Большой экран появится на фасаде нового здания театра кукол в Барнауле

Театр кукол «Сказка» первым в Алтайском крае устанавливает на фасаде большой светодиодный LED-экран. В театре обещают, что запустят его до конца недели.

Установка экрана на фасаде театра кукол
Установка экрана на фасаде театра кукол
vk.com/skazkabarnaul

Высокотехнологичный экран имеет размеры три на три метра. Он устойчив к сибирским погодным условиям.

На экране будут транслировать трейлеры спектаклей, афишу, информацию о «Пушкинской карте» и других разных проектах театра.

Коммерческую рекламу размещать на экране не будет.

«Сегодня светодиодные экраны очень широко используются. Это обусловлено их качественными характеристиками, яркостью, динамичностью и красочностью изображения, возможностью вывода информации с любого источника, высокой эффективностью и низкой стоимостью эксплуатации», — рассказали altapress.ru в театре.

В «Сказке» надеются, что установка внешнего светодиодного экрана позволит привлечь еще больше зрителей.

Напомним, в сентябре в театре кукол пройдет фестиваль «Зазеркалье», посмотреть афишу можно здесь.

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