В Барнауле курица выпала из грузовика и ее сразу же подобрала женщина

В интернет-сообществе « Барнаул 22 » опубликовали видео практически моментального спасения оказавшейся на дороге курицы.

Домашняя птица оказалась посреди Змеиногорского тракта.

«Курица выпала из грузовика, тут же ее подобрала женщина», — рассказал очевидец.

На кадрах видно, как дама вышла из проезжавшей мимо машины и, схватив птицу, быстро вернулась на место пассажира.

«Она сейчас ест куриный суп или бульон готовит, наваристый будет», — шутят барнаульцы в комментариях.

Некоторые полагают, что курицу надо бы вернуть хозяину, иначе женщину найдут «по горячим следам» и привлекут к ответственности.

Впрочем, для серьезного наказания курица должна стоить более 2000 рублей. Или, например, птицу должна похитить группа лиц по предварительному сговору.

Кстати, ранее новосибирский полицейский пытал мужчину током за «надуманную» кражу теленка. Однако теленок и подороже будет.