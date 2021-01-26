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Жизнь

В Барнауле 50-летний отделочник получил срок за разврат в отношении ребенка

Жителя Алтайского края признали виновным в совершении развратных действий в отношении ребенка, сообщает региональный СК.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Инцидент произошел в Барнауле 19 августа 2020 года. Мужчина по найму выполнял отделочные работы в квартире, в которой проживал ребенок.

«Совершил в отношении 11-летней девочки иные действия сексуального характера, тем самым нарушив ее нормальное психическое развитие и нравственное формирования личности», — рассказали в ведомстве.

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Суд отправил 50-летнего мужчину в колонию строгого режима на 8 лет.

Ранее другого жителя Алтайского края осудили за попытку изнасилования девочки, гулявшей рядом с поездами в 2007 году.

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