В Барнауле 50-летний отделочник получил срок за разврат в отношении ребенка

Инцидент произошел в Барнауле 19 августа 2020 года. Мужчина по найму выполнял отделочные работы в квартире, в которой проживал ребенок.
«Совершил в отношении 11-летней девочки иные действия сексуального характера, тем самым нарушив ее нормальное психическое развитие и нравственное формирования личности», — рассказали в ведомстве.
.
Суд отправил 50-летнего мужчину в колонию строгого режима на 8 лет.
Ранее другого жителя Алтайского края осудили за попытку изнасилования девочки, гулявшей рядом с поездами в 2007 году.