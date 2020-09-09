В Барнауле ликвидировали непростую охраняемую свалку на берегу Оби

Речь идет о свалке строительных и бытовых отходов на ул. Клубная гора, 69. В береговой зоне Оби развернулся «мусорный бизнес».
Сотрудники минприроды Алтайского края, администрации Барнаула и прокуратуры Октябрьского района на месте обнаружили ограждение, шлагбаум, будку с охраной и организованный съезд для выгрузки отходов на береговом склоне.
«В большом количестве там лежали отходы кровельных, отделочных, утеплительных материалов, железобетонных изделий и другой мусор», — рассказывают в пресс-службе ОНФ.
Найти владельцев и арендаторов земель на момент июльской проверки не удалось. Участок использовался без оформления правоустанавливающих документов на землю.
Администрация Барнаула вывезла часть мусора и при поддержке городских предприятий установила вдоль склона в районе свалки ограждения из железобетонных конструкций, чтобы преградить путь грузовикам.
Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура установила причастного к организации свалки, который вместе с администрацией Октябрьского района полностью ее ликвидировал, а также на участок завезли грунт, чтобы укрепить береговую полосу.
Ранее в соцсетях жители Бийска отмечали юбилей свалки.