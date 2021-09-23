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Жизнь

В Барнауле ликвидируют старую котельную, прокоптившую атмосферу над новостройками

В Барнауле отключат котельную, на которую жаловались жители ближайших домов из-за загрязнения атмосферы, сообщает СГК.

Старая котельная в Барнауле на улице Никитина.
Старая котельная в Барнауле на улице Никитина.
t.me/sgk_barnaul.

Речь идет о котельной на улице Никитина, которая отапливает пятиэтажный дом и два административных здания.

В СГК подсчитали, что в 2020 году котельная выбросила в атмосферу 63 тонны загрязняющих веществ.

Кроме того, местные жители нескольких многоэтажек на проспекте Комсомольском жалуются на распространяемую по воздуху грязь.

«Жители новостроек не раз жаловались на сажу, летящую прямо в окна и неприятный запах. Раньше котельную окружали дома частного сектора, которые дымили с ней в унисон, теперь же территория обрастает многоэтажками, как и частный сектор в других районах Барнаула», — пояснили в СГК.

Потребителей старой котельной в ноябре подключат к Барнаульской ТЭЦ-3. Для этого уже строят 720 метров теплосетей.

Ранее altapress.ru рассказал о планах СГК на модернизацию старых котельных, причем не только в Барнауле.

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