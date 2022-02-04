В Барнауле ловили безмасочников возле торгового центра

В Барнауле продолжаются профилактические рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, сообщает мэрия города.

В ходе очередного рейда проверили выполнение масочного режима на остановках общественного транспорта в районе ТЦ «Гулливер».

«Пассажирам и работникам транспорта напомнили о необходимости соблюдения масочного режима и других профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции», — рассказали в мэрии.

Также проверили наличие в транспорте дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В 2021 году в Барнауле провели 112 аналогичных мероприятий, по результатам которых 38 протоколов направили в суд, вынесли 14 предупреждений, 20 протоколов находятся на рассмотрении.

Власти напомнили, что ответственность за нарушение масочного режима в автобусе будут также нести водитель и перевозчик.

Напомним, наказание предусматривает штраф: для граждан — 15−40 тыс. рублей, должностных лиц — 50−150 тысяч, юрлиц — 200−500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщили, что в Барнауле создадут спецгруппу полицейских для антиковидных рейдов и поиска антимасочников.