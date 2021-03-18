Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 марта
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

За прогулку в ТЦ без маски сибиряку грозит 5 лет тюрьмы

Жителю Красноярска грозит уголовное наказание после задержания в торговом центре, сообщает Babr24.com.

Задержание безмасочника в ТЦ. Красноярск.
Задержание безмасочника в ТЦ. Красноярск.
babr24.com.

Инцидент произошел днем 3 марта — мужчина вместе со спутницей находился без маски в ТЦ «Квант».

Полицейские заприметили безмасочника и жестко его задержали. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы за «применение насилия к представителям власти».

«Александр утверждает, что после замечания, высказанного полицейскими, собирались покинуть ТЦ, но в этот момент его повалили на пол, ударив головой о кафель», — отмечает издание.

Мужчина решил сопротивляться. В итоге полицейские несколько минут «вели бой» за общественную безопасность в торговом центре. Полное видео задержания опубликовал в своем Instagram красноярец Владислав Маковецкий.

На измотанного сибиряка надели наручники и отвезли в отдел, где сообщили, что он стал фигурантом уголовного дела.

«Спустя всего два дня следователи установили, что мужчина нанес несколько ударов по лицу и туловищу полицейского. При этом свидетели инцидента утверждали, что мужчина отмахнулся от полицейского, после чего его сразу скрутили», — поясняет издание.

Александр не считает себя виновным и намерен отстаивать свою правоту в суде.

Ранее житель Томской области попал в «обезьянник» после двух прогулок по селу без маски.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость