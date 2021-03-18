За прогулку в ТЦ без маски сибиряку грозит 5 лет тюрьмы

Инцидент произошел днем 3 марта — мужчина вместе со спутницей находился без маски в ТЦ «Квант».

Полицейские заприметили безмасочника и жестко его задержали. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы за «применение насилия к представителям власти».

«Александр утверждает, что после замечания, высказанного полицейскими, собирались покинуть ТЦ, но в этот момент его повалили на пол, ударив головой о кафель», — отмечает издание.

Мужчина решил сопротивляться. В итоге полицейские несколько минут «вели бой» за общественную безопасность в торговом центре. Полное видео задержания опубликовал в своем Instagram красноярец Владислав Маковецкий.

На измотанного сибиряка надели наручники и отвезли в отдел, где сообщили, что он стал фигурантом уголовного дела.

«Спустя всего два дня следователи установили, что мужчина нанес несколько ударов по лицу и туловищу полицейского. При этом свидетели инцидента утверждали, что мужчина отмахнулся от полицейского, после чего его сразу скрутили», — поясняет издание.

Александр не считает себя виновным и намерен отстаивать свою правоту в суде.

Ранее житель Томской области попал в «обезьянник» после двух прогулок по селу без маски.