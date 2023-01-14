В Барнауле мать погибшей на вечеринке 15-летней девочки рассказала подробности трагедии

Мать девочки Анна, которая погибла в Барнауле на вечеринке с подростками, рассказала подробности произошедшего телеканалу «Катунь 24».

Напомним, о трагедии, которая случилась еще 11 декабря 2022 года, стало известно 12 января. 15-летняя девочка отпросилась у матери на ночевку к подруге, а сама отправилась на вечеринку с друзьями. Это был последний раз, когда Анна видела ее живой.

Как рассказывает женщина, декабрьским утром ей позвонили полицейские и сообщили, что ее дочь скончалась.

Позднее ей рассказали, что на утро после вечеринки, на которой дети выпивали, подростку стало плохо. Она пошла в туалет, закрыла дверь и долго не выходила.

Отсутствие девочки заметили не сразу. Однако когда подняли тревогу и вызвали помощь, было уже поздно.

Врачам оставалось только констатировать смерть. Матери говорят, что у девочки случился инсульт, но она в это не верит. По ее словам, ее дочь была абсолютно здоровой.

Анна полагает, что на вечеринке подростки употребляли что-то еще.

«Они там выпивали пиво, но его было очень мало. Она в переписке с одногруппницами написала: „Это самое страшное похмелье в моей жизни, я сейчас откинусь“. Умереть от двух бутылок пива — точно нельзя. Я подозреваю, что было что-то еще», — рассказала женщина.

Также журналисты поговорили с соседями парня, у которого прошла вечеринка. Им рассказали, что молодому человеку всего 16 лет, его родителей часто нет дома. Он шумно играет в компьютерные игры, но посиделки устраивает не часто.