Несколько улиц перекрывают для транспорта в Барнауле 9 мая, сообщает администрация города.

До 14:00 10 мая для машин будет закрыта часть пр. Социалистического - от ул. Молодежная до ул. Димитрова.

С 8:00 до 16:00 будет перекрыт пр. Ленина - от пр. Строителей до ул. Гоголя.

С 8:00 до 23:00 - ул. Димитрова - от пр. Ленина до пр. Социалистического.

Также с 8:00 до 12:00 нельзя будет проехать по ул. Чкалова - от пр. Комсомольского до пр. Ленина.

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С 9:00 до 23:00 - по ул. Молодежная - от пр. Красноармейского до пр. Комсомольского.

С 8:00 до 23:00 закрыт проезд по ул. Мерзликина - от пр. Социалистического до ул. Геблера.

С 8:30 до 23:00 - по пр. Социалистическому - от пр. Строителей до ул. Молодежной.

Также с 13:00 до 22:30 автомобили не смогут проехать по пл. имени 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии – от Западной 5-й до 80 Гвардейской Дивизии и по площади у ДК "Южный".

Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда.

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